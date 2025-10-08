Modena Contro l’Empoli sorpresa allo stadio

Sarà il momento, sarà l’aria da primato in classifica, sarà l’aria buona che si respira in città, ma sembra che le novità non siano destinate a finire: "Vi voglio dire una cosa che nessuno ancora sa. Venite allo stadio Braglia per la partita con l’Empoli, troverete uno stadio cambiato". Dallo sguardo di Ilaria Mazzeo, amministratore delegato corporate, si è intuito che queste parole Carlo Rivetti avrebbe dovuto trattenerle ma, tant’è, il periodo lo permette e va bene così. La scena ha strappato ben più di un sorriso e creato una enorme curiosità. Durante la serata per i 140 anni del nostro giornale, il numero uno canarino Carlo Rivetti ha così annunciato nuove sorprese per l’appuntamento di venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

