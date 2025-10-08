Modena cento ore classic venerdì 10 ottobre lo spettacolare arrivo in Piazza Roma
Venerdì 10 ottobre, a Modena, si svolgerà l’evento conclusivo della manifestazione automobilistica “Modena cento ore classic” con le auto storiche che transiteranno per alcune strade della città per arrivare in piazza Roma, davanti all’Accademia militare.La Venticinquesima edizione di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: modena - cento
Oltre cento eventi con il meglio del giornalismo mondiale, a Modena torna il Dig Festival
‘Modena cento ore’, rombano i motori
Verso Modena - Virtus Entella, Sottil: "Partita dura, servono cento minuti di livello"
Passaggio della Modena Cento ore da Forlì - X Vai su X
Si prepara un’altra settimana di fuoco per l’Autodromo dell’Umbria. Domani va in scena la Modena Cento Ore, in occasione del 25esimo anno di Modena cento ore. - facebook.com Vai su Facebook
La Modena Cento Ore 2025 fa tappa ad Arezzo tra storia e motori - La manifestazione, che unisce sport, turismo e cultura motoristica, conferma ancora una volta il ruolo di Arezzo come crocevia privilegiato per eventi di livello internazionale ... Si legge su msn.com
Modena Cento Ore 2025: auto da sogno da tutto il mondo per il 25° compleanno - Tutto pronto per una nuova edizione di Modena Cento Ore, prestigioso evento per auto storiche organizzato da Canossa. Segnala clubalfa.it