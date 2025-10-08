Modello Redditi Persone Fisiche 2025 chi deve presentarlo entro il 31 ottobre

Tra gli ultimi appuntamenti della dichiarazione dei redditi 2025, si ricorda che il 31 ottobre è giornata di scadenza per la presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche (Pf). Il documento, che ha preso il posto del modello Unico dal 2017, rappresenta la principale alternativa al Modello 730. Pertanto, chi non ha presentato il 7302025 entro la scadenza del 30 settembre, può riparare sul Modello Redditi Persone Fisiche. Ecco, in particolare, chi sono i soggetti che possono inoltrarlo e in quali modalità. Modello Redditi Persone Fisiche 2025, chi deve compilarlo? . Una ragioniera lavora ad un modello 730 nell’ufficio di un commercialista (Ansafoto). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Modello Redditi Persone Fisiche 2025, chi deve presentarlo entro il 31 ottobre

