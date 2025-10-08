Mocassini a 750 euro ma lavoratori pagati 2,75 euro l’ora | l'ispezione nelle aziende cinesi subfornitrici di Tod's

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s dopo un’inchiesta che avrebbe rivelato un "sistema tossico" di sfruttamento e di "para schiavitù" nella filiera. Tra gli elementi più drammatici che sono stati portati alla luce: "Operai pagati 2,75 euro l’ora, dormitori abusivi ed etichette false". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mocassini - euro

mocassini 750 euro lavoratori“Mocassini a 750 euro, ma lavoratori pagati 2,75 euro l’ora”: l’ispezione nelle aziende cinesi subfornitrici di Tod’s - La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s dopo un’inchiesta che avrebbe rivelato un "sistema tossico" di ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mocassini 750 Euro Lavoratori