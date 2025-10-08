Mocassini a 750 euro ma lavoratori pagati 2,75 euro l’ora | l'ispezione nelle aziende cinesi subfornitrici di Tod's
La Procura di Milano ha chiesto l’amministrazione giudiziaria per Tod’s dopo un’inchiesta che avrebbe rivelato un "sistema tossico" di sfruttamento e di "para schiavitù" nella filiera. Tra gli elementi più drammatici che sono stati portati alla luce: "Operai pagati 2,75 euro l’ora, dormitori abusivi ed etichette false". 🔗 Leggi su Fanpage.it
