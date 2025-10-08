mobilitazione no stop per gaza a milano in 5mila per un altro corteo pacifico cartelli contro la premier meloni

Milano – Da piazzale Lodi a piazza Leonardo da Vinci per la Palestina. Cinquemila in strada a urlare slogan per Gaza e contro Israele, senza risparmiare Giorgia Meloni e Matteo Salvini additati a più riprese come “assassini”. La premier è stata presa di mira da tre cartelli spuntati in testa e nella pancia del serpentone: nel primo, già comparso a Firenze nei giorni scorsi e immortalato all’inizio (poi non se n’è più trovata traccia), la presidente del Consiglio è stata ritratta nei panni di una gerarca fascista, accanto a Benyamin Netanyahu nelle vesti di Adolf Hitler; nel secondo, è stata associata la stretta di mano col primo ministro israeliano a quella tra Hitler e Mussolini, col commento “Déjà vu”; sul terzo, infine, c’era la scritta “Cara Giorgia, anche tua figlia pagherà per le tue scelte”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

