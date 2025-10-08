Mobilità integrata e biglietto unico | la proposta di Manildo per il Veneto
Trasporto pubblico integrato con biglietto unico regionale e gratuità per gli studenti. È una delle proposte concrete emerse dall'incontro "Veneto per davvero" che martedì sera ha visto confrontarsi le realtà civiche del padovano con Giovanni Manildo, candidato presidente della Regione Veneto per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: mobilit - integrata
Tavoli del Mare, Ciacciarelli: “Puntare su una mobilità integrata al sistema portuale” https://ilfaroonline.it/2025/10/08/tavoli-del-mare-ciacciarelli-puntare-su-una-mobilita-integrata-al-sistema-portuale/620054/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news - X Vai su X
A #DIDAYS25 l’innovazione si vive anche in movimento! Con KINTO Go, l’app di mobilità integrata, puoi pianificare i tuoi spostamenti, acquistare biglietti per metro, bus e treni, prenotare taxi o pagare il parcheggio. Fino al 14 ottobre hai anche un codice sco - facebook.com Vai su Facebook
Biglietto unico "in codeshare", come funziona la soluzione annunciata da Ita Airways - Sfruttare un biglietto unico per poter viaggiare sui vettori di cinque compagnie aeree associate al Gruppo Lufthansa, è questa l'interessante novità comunicata da Ita Airways: grazie alla modalità ... Lo riporta ilgiornale.it