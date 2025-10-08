Mobilità integrata e biglietto unico | la proposta di Manildo per il Veneto

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasporto pubblico integrato con biglietto unico regionale e gratuità per gli studenti. È una delle proposte concrete emerse dall'incontro "Veneto per davvero" che martedì sera ha visto confrontarsi le realtà civiche del padovano con Giovanni Manildo, candidato presidente della Regione Veneto per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mobilit - integrata

