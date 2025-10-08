Mobilità elettrica | ridurre il prezzo della ricarica per accelerare la transizione green

Il costo della ricarica pubblica per le auto elettriche in Italia resta troppo alto rispetto alle tariffe domestiche, frenando lo sviluppo della mobilità a zero emissioni. È questo il principale allarme lanciato oggi da Adiconsum nel corso degli Stati Generali della Ricarica, evento inaugurale delle fiere Traffic 2025 ed E-Charge 2025, in corso a BolognaFiere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

mobilit224 elettrica ridurre il prezzo della ricarica per accelerare la transizione green

Adiconsum: “Ridurre i costi di ricarica per favorire la mobilità elettrica in Italia” - “Per spingere la mobilità elettrica servono tariffe più eque anche per chi ricarica in strada”, ha spiegato Mauro Vergari, direttore dell’Osservatorio Adiconsum. Lo riporta ecodallecitta.it

"Ridurre i prezzi e più autonomia. Questa è la strada del rilancio" - Adolfo Cosentino De Stefani, titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia, qual è lo stato del mercato dell’auto elettrica nella nostra provincia? Scrive ilrestodelcarlino.it

