Mo | Rampelli ' dopo intemerate su Segre Albanese taccia o si dimetta'

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La sedicente avvocata Francesca Albanese, la cui cultura giuridica è inversamente proporzionale al suo equilibrio, farebbe bene a tacere, non prima di aver chiesto scusa per le sue intemerate, le più recenti delle quali colpiscono perfino la senatrice a vita Liliana Segre. Sarebbero tuttavia utili le sue dimissioni dalla carica che riveste per conto delle Nazioni Unite, visto che non risulta in grado di onorarla a dovere, utilizzandola come clava contro chiunque abbia una visione diversa dalla sua. La violenza non si esprime solo nell'esplicita modalità dell'euroteppista Salis, ma con l'uso veemente e incontrollato di parole incendiarie, da cui spesso discendono incendiari comportamenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

