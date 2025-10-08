Mo | Rampelli ' dopo intemerate su Segre Albanese taccia o si dimetta'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La sedicente avvocata Francesca Albanese, la cui cultura giuridica è inversamente proporzionale al suo equilibrio, farebbe bene a tacere, non prima di aver chiesto scusa per le sue intemerate, le più recenti delle quali colpiscono perfino la senatrice a vita Liliana Segre. Sarebbero tuttavia utili le sue dimissioni dalla carica che riveste per conto delle Nazioni Unite, visto che non risulta in grado di onorarla a dovere, utilizzandola come clava contro chiunque abbia una visione diversa dalla sua. La violenza non si esprime solo nell'esplicita modalità dell'euroteppista Salis, ma con l'uso veemente e incontrollato di parole incendiarie, da cui spesso discendono incendiari comportamenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Rampelli, 'dopo intemerate su Segre Albanese taccia o si dimetta'

In questa notizia si parla di: rampelli - dopo

Rampelli - ? - X Vai su X

Lanciano oggetti sulla sede di Una Nuova Storia al grido “Ramelli!” Poche sere fa, durante una riunione nella nostra sede, sono stati lanciati oggetti contro la vetrina al grido di “Ramelli! Ramelli!”. Un atto vile e intimidatorio, dopo che in Consiglio comunale ab - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Rampelli, 'dopo intemerate su Segre Albanese taccia o si dimetta' - "La sedicente avvocata Francesca Albanese, la cui cultura giuridica è inversamente proporzionale al suo equilibrio, farebbe bene a tacere, non prima di aver chiesto scusa p ... Secondo lanuovasardegna.it

Mo: Rampelli, 'impossibile dimenticare 7 ottobre, noi non abbiamo dubbi su Hamas' - "Siamo a due anni dal giorno in cui tutto il mondo, incluso chi non voleva vedere, ha dovuto constatare l’odio e l’orrore di cui è capace l’islam radicale di Hamas. Lo riporta msn.com