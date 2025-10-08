**Mo | media ' Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar' **

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cairo, 8 ott. (Adnkronos) - Hamas chiede la restituzione, nell'ambito dei negoziati in corso in Egitto per il rilascio degli ostaggi, dei corpi di Yahya Sinwar, l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre, e di suo fratello Muhammad, anch'egli eliminato dopo aver assunto il ruolo di leader dell'organizzazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, citando mediatori arabi, sottolineando che si tratta di una richiesta che Israele ha già respinto in passato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo media hamas chiede i corpi di yahya e muhammad sinwar

© Iltempo.it - **Mo: media, 'Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar'**

In questa notizia si parla di: media - hamas

Media, Israele valuta la risposta di Hamas, 'praticabile'

Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato Gran Muftì di Gerusalemme”

Israele-Hamas, media: “Idf hanno arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme”

mo media hamas chiede**Mo: media, 'Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar'** - Hamas chiede la restituzione, nell'ambito dei negoziati in corso in Egitto per il rilascio degli ostaggi, dei corpi di ... Lo riporta iltempo.it

mo media hamas chiedeHamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta - L'élite dell'exclave prende le distanze da Hamas e invia una lettera a Trump. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mo Media Hamas Chiede