Mo | Lucaselli FdI ' a Bologna altra serata di follia ProPal'

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - “Un'altra serata di follia ProPal, quella che la città di Bologna ha dovuto subire ieri: una manifestazione per celebrare il 7 ottobre dalla parte degli assassini di Hamas, condotta dai promotori nonostante, com'è giusto, non fosse stata autorizzata”. Così la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. “Ormai vediamo una costante nella mobilitazione anti israeliana: il mancato rispetto delle leggi e la sfida allo Stato. Alle forze dell'ordine va piena solidarietà per aver affrontato l'ennesima piazza violenta. Vicinanza va anche ai cittadini di Bologna, che hanno visto la loro città di nuovo deturpata da chi predica odio”, conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

