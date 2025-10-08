Mo | Israele ' intercettata nuova flottiglia diretta a Gaza'
Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Israele ha intercettato una nuova flottiglia che ha tentato di rompere il blocco marittimo su Gaza. "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto", afferma il ministero degli Esteri israeliano su X. "Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Si prevede che i passeggeri saranno espulsi al più presto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
