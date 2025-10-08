Mo | Israele ' intercettata nuova flottiglia diretta a Gaza'

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Israele ha intercettato una nuova flottiglia che ha tentato di rompere il blocco marittimo su Gaza. "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto", afferma il ministero degli Esteri israeliano su X. "Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Si prevede che i passeggeri saranno espulsi al più presto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo israele intercettata nuova flottiglia diretta a gaza

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'intercettata nuova flottiglia diretta a Gaza'

In questa notizia si parla di: israele - intercettata

Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino

Israele abborda la Global Sumud Flotilla: intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli

Flottilla intercettata da Israele, italiani arrestati: che succederà agli equipaggi

mo israele intercettata nuovaMo: Israele, 'intercettata nuova flottiglia diretta a Gaza' - Israele ha intercettato una nuova flottiglia che ha tentato di rompere il blocco marittimo su Gaza. Scrive iltempo.it

mo israele intercettata nuovaDiretta | Israele ferma la nuova ondata della Flotilla: "Espelleremo tutti" - Nuova crisi in mare: la Marina israeliana intercetta la Freedom Flotilla diretta a Gaza, accusata di violare il blocco. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mo Israele Intercettata Nuova