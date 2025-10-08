mm spa compie 70 anni e guarda al futuro anche oltre milano

Milano, 6 ott. (askanews) - MM Spa compie 70 anni: nata nel 1955 con il nome di Metropolitana Milanese e con il compito di realizzare la prima linea metropolitana cittadina, ha accompagnato il capoluogo lombardo nelle sue grandi trasformazioni urbane, evolvendosi in una società multiservizi. Oggi MM gestisce dal Servizio Idrico Integrato al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, passando per il sistema scolastico comunale e al verde cittadino, fino a opere per mitigare gli effetti del climate change come la vasca di laminazione del Seveso contro le esondazioni. "E' da 70 che questa grande azienda multiservizi è al servizio dei cittadini e al servizio dei cittadini tenta di portare la sua tradizione di innovazione, di capacità imprenditoriale, di lavori continui e costanti per la nostra città" ha affermato il presidente Elio Franzini, ricordando che "siamo partiti con la metropolitana 70 anni fa, proseguiamo su tanti altri campi, sempre e comunque, lo ripeto, al servizio dei cittadini, al servizio della nostra città". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

