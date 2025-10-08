Mkhitaryan clamoroso retroscena nella sua autobiografia | Ecco cosa serviva per venire all’Inter…

È uscito ieri nelle librerie e negli store online “La mia vita sempre al centro”, l’autobiografia di Henrikh Mkhitaryan scritta insieme al giornalista Alessandro Alciato. Il libro ripercorre la carriera del centrocampista armeno, ancora in attività all’ Inter, svelando retroscena personali e professionali, dai primi passi nel calcio fino ai grandi palcoscenici europei. Mkhitaryan racconta non solo dei successi sul campo, ma anche delle sfide affrontate fuori dal campo, tra famiglia, traslochi e difficoltà personali. La collaborazione con Alciato ha permesso di offrire uno sguardo approfondito sulla vita del giocatore, mettendo in luce aspetti della sua personalità, la disciplina e la passione che lo hanno accompagnato in tutti i club in cui ha militato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it