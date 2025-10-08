Mistero sul film che Coppola girerà a breve in Calabria | Glimpses o Distant Vision?

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi a Reggio Calabria, con l'ennesimo pienone anche nell'ultima sessione dedicata ai minori, i casting per il film che il regista americano Francis Ford Coppola girerà a dicembre in città, a Scilla e Cosenza, produzione sostenuta da Calabria Film Commission.Mentre la notizia e le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mistero - film

Predator badlands: sveliamo il mistero del film

Il mistero Emanuela Orlandi nel docufilm “42” presentato al Giffoni Film Festival: il trailer in anteprima

Il film di guillermo del toro cancellato avrebbe risolto un mistero di ritorno dello Jedi

Cerca Video su questo argomento: Mistero Film Coppola Girer224