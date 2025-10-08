Mistero in Francia bimba di 3 anni è scomparsa | Portata via dal padre sospesa l’allerta

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon. Il padre, sospettato di averla portata via a bordo di una Peugeot bianca, è ancora ricercato. Le autorità hanno deciso di sospendere il dispositivo Alerte enlèvement, precisando che le ricerche proseguono e le foto non devono più essere diffuse, per non compromettere la sicurezza della minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mistero - francia

mistero francia bimba 3Mistero in Francia, bimba di 3 anni è scomparsa: “Portata via dal padre”, sospesa l’allerta - È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon ... Secondo fanpage.it

mistero francia bimba 3Bimba di 3 anni sparita in Francia, sospetti sul padre della piccola: caccia a una Peugeot - Il sistema di allerta per rapimento attivato ieri sera ad Alençon (Orne) nella Francia settentrionale per la sparizione di una bambina di 3 anni è stato ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mistero Francia Bimba 3