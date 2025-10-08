Mistero in Francia bimba di 3 anni è scomparsa | Portata via dal padre sospesa l’allerta
È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon. Il padre, sospettato di averla portata via a bordo di una Peugeot bianca, è ancora ricercato. Le autorità hanno deciso di sospendere il dispositivo Alerte enlèvement, precisando che le ricerche proseguono e le foto non devono più essere diffuse, per non compromettere la sicurezza della minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mistero - francia
20 SETTEMBRE 1870. “O ROMA O MORTE”. Nell’estate del 1870, la Prussia di re Guglielmo I e del cancelliere Ottone von Bismarck, faceva mistero del proprio progetto di egemonia sull’Europa. L’ultimo ostacolo a questi piani era rappresentato dalla Francia - facebook.com Vai su Facebook
Mistero in Francia, bimba di 3 anni è scomparsa: “Portata via dal padre”, sospesa l’allerta - È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon ... Secondo fanpage.it
Bimba di 3 anni sparita in Francia, sospetti sul padre della piccola: caccia a una Peugeot - Il sistema di allerta per rapimento attivato ieri sera ad Alençon (Orne) nella Francia settentrionale per la sparizione di una bambina di 3 anni è stato ... Lo riporta msn.com