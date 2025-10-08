Mistero in Francia bimba di 3 anni è scomparsa | Portata via dal padre sospesa l’allerta

È stato revocato l’allarme nazionale per la scomparsa di Khuslen, la bambina di tre anni rapita lunedì sera ad Alençon. Il padre, sospettato di averla portata via a bordo di una Peugeot bianca, è ancora ricercato. Le autorità hanno deciso di sospendere il dispositivo Alerte enlèvement, precisando che le ricerche proseguono e le foto non devono più essere diffuse, per non compromettere la sicurezza della minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it