Mister io con lei ho chiuso | spogliatoio del Napoli in frantumi | Conte ha perso il controllo
Mister, io con lei ho chiuso: spogliatoio del Napoli in frantumi Conte ha perso il controllo"> Il tecnico del Napoli non sa più come gestire la situazione che si è fatta sempre più complessa. La spaccatura è profonda. Il clima all’interno dello spogliatoio del Napoli è diventato incandescente. Dopo mesi di tensioni latenti, il rapporto tra Antonio Conte e una parte consistente della squadra sembra essersi definitivamente incrinato. Fonti vicine al club parlano di un confronto acceso tra l’allenatore e alcuni giocatori, che avrebbero espresso apertamente il proprio malcontento. Conte era arrivato a Napoli con la missione di ricostruire un gruppo ferito dopo un anno complicato, puntando su disciplina e intensità come pilastri del nuovo corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: mister - chiuso
Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si è chiuso con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Vola l’Under15 di mister Marco Anzalone che supera con un’ampia vittoria il Molassana e guida la classifica con 12 punti. Pareggio esterno - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude qui la conferenza stampa di mister Igor Tudor: come sempre, a breve troverete il report completo sul sito http://Juventus.com - X Vai su X
Mister d’alesio. "Il direttore di gara?. Poco convincente» - Da quel rigore che ha condannato il Rimini alla sconfitta in casa del Guidonia ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Orsato: «Ai giovani arbitri dico: niente paura e zero social. Io ho chiuso il fischietto nell'armadio» - Oggi la mia missione è un’altra: insegnare ai giovani arbitri a non avere paura». Scrive corriere.it