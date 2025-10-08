Mister, io con lei ho chiuso: spogliatoio del Napoli in frantumi Conte ha perso il controllo"> Il tecnico del Napoli non sa più come gestire la situazione che si è fatta sempre più complessa. La spaccatura è profonda. Il clima all’interno dello spogliatoio del Napoli è diventato incandescente. Dopo mesi di tensioni latenti, il rapporto tra Antonio Conte e una parte consistente della squadra sembra essersi definitivamente incrinato. Fonti vicine al club parlano di un confronto acceso tra l’allenatore e alcuni giocatori, che avrebbero espresso apertamente il proprio malcontento. Conte era arrivato a Napoli con la missione di ricostruire un gruppo ferito dopo un anno complicato, puntando su disciplina e intensità come pilastri del nuovo corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

