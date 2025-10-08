Missili Tomahawk | cosa sono e come potrebbe cambiare il conflitto tra Russia e Ucraina
KIEV — Se dovesse arrivare il via libera definitivo da Trump, non sarebbe un bel regalo di compleanno per Putin: l’Ucraina potrebbe presto ottenere il permesso di acquistare e usare i missili Tomahawk, arma a lungo raggio che potrebbe rimodellare il teatro bellico. La sola ipotesi ha già riacceso il dibattito sulle conseguenze strategiche e politiche di un’ulteriore escalation tecnologica. I Tomahawk sono missili da crociera statunitensi progettati per colpire bersagli terrestri da piattaforme navali e sottomarine; volano a bassa quota rendendosi difficili da intercettare e hanno una gittata molto superiore agli Atacms (tra 700 e 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ucraina, Zelensky ha chiesto a Trump missili Tomahawk nell'incontro a New York: il retroscena
Zelensky chiede i missili Tomahawk a Trump: rischio escalation
Ucraina–USA, Zelensky chiede i Tomahawk, Trump apre: «Ci lavoreremo» – Cosa cambia se arrivano i missili da 1.000 miglia
Missili Tomahawk: cosa sono e come potrebbe cambiare il conflitto tra Russia e Ucraina - Hanno una gittata di 2500 km e possono raggiungere 880 km/h.
Cosa sono i Tomahawk, i missili che vengono dalla Guerra Fredda - La fornitura di missili americani Tomahawk all'Ucraina innescherebbe "una seria escalation", anche perché si tratta di vettori che "possono essere equipaggiati con testate nucleari".