Missili di Kiev su Belgorod | tre morti Mosca risponde con raid sugli impianti energetici
"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste" e "il compito della Russia rimane il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi", dice Putin. La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili Usa. Intercettati almeno 35 droni ucraini stanotte sulle regioni russe, dice Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: missili - kiev
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
Ucraina, massiccio attacco russo nella notte. Trump: "Missili a Kiev dalla Germania"
Guerra #Ucraina, #Putin: Operazione giusta. Russia: Missili a Kiev seria escalation - X Vai su X
Lavrov: le voci su missili Tomahawk per Kiev sembrano una risposta alle pressioni europee - facebook.com Vai su Facebook
Guerra energetica totale: Ucraina colpisce Belgorod, 40.000 russi senza luce - La risposta di Mosca non si fa attendere: pioggia di oltre 100 droni e missili sulle città ucraine. energiaoltre.it scrive
Guerra Ucraina, raid su Belgorod: 40mila senza elettricità. Kiev, batterie Usa per superare l’inverno - La città a quaranta chilometri dal confine ucraino sprofonda nel buio: quarantamila persone senza elettricità, ospedali che passano ai generatori, scuole ... Da ilmessaggero.it