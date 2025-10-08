"Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste" e "il compito della Russia rimane il raggiungimento incondizionato di tutti gli obiettivi", dice Putin. La fornitura di Tomahawk a Kiev innescherebbe "una seria escalation" anche perché "possono essere equipaggiati con testate nucleari", avverte il Cremlino dopo che Trump ha detto di avere "preso una decisione" sui missili Usa. Intercettati almeno 35 droni ucraini stanotte sulle regioni russe, dice Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili di Kiev su Belgorod: tre morti. Mosca risponde con raid sugli impianti energetici