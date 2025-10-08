Dopo i proclami in campagna elettorale sulla possibilità di concludere rapidamente la guerra in Ucraina, il presidente Donald Trump sembra ormai aver fatto i conti con la realtà. “Pensavo sarebbe stata la guerra più facile da far finire e invece è più difficile di quella in Medio Oriente”, ha dichiarato il tycoon, di fatto ammettendo il proprio fallimento. In seguito ha ribadito di “essere molto deluso da Vladimir Putin ”. Una delusione che, negli ultimi giorni, ha spinto il presidente degli Stati Uniti a cambiare la propria postura nei confronti della Russia, aprendo – pur senza mai affondare il colpo – a nuove “maxi sanzioni”, dando il via libera all’intelligence americana per fornire informazioni vitali all’esercito ucraino e, in ultimo, paventando la possibilità di inviare a Kiev missili a lungo raggio Tomahawk. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Missili a Kiev e sanzioni a Mosca. Trump mostra i muscoli con Putin