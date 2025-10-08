Mirra Andreeva sbaglia una volée e crolla in lacrime in campo | la pressione è insostenibile

Mirra Andreeva è scoppiata a piangere più volte durante il match perso contro Laura Siegemund a Wuhan. La 18enne russa è apparsa costantemente sul punto di crollare: "Sono stufa di questo fottuto tennis", ha urlato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

