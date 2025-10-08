Mirra Andreeva sbaglia una volée e crolla in lacrime in campo | la pressione è insostenibile
Mirra Andreeva è scoppiata a piangere più volte durante il match perso contro Laura Siegemund a Wuhan. La 18enne russa è apparsa costantemente sul punto di crollare: "Sono stufa di questo fottuto tennis", ha urlato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mirra - andreeva
Mirra Andreeva perde la testa: gesti inconsulti di autolesionismo durante il torneo di Montreal
Buona la prima per Jasmine A Cincinnati Paolini supera Potapova 7-6, 6-3 e si guadagna un ottavo di finale contro Mirra Andreeva! #CincyTennis - facebook.com Vai su Facebook
Wta Pechino - Emma Navarro elimina Iga Swiatek. Fuori anche Mirra Andreeva. Tante sorprese al China Open: fuori due delle grandi favorite https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wta_Tennis/102171/wta-pechino-emma-navarro-elimina-iga-swiatek-fuori-a - X Vai su X