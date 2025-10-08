Minorenni nella sala scommesse 13mila euro di multa e dodici giorni di chiusura

Terni, 8 ottobre 2025 – Una sala scommesse di Terni è stata chiusa dai funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza: i funzionari dei Monopoli, infatti, hanno sorpreso due minorenni all’interno del locale, intenti a scommettere. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio dei Monopoli dell’Umbria della durata di dodici giorni, è stato eseguito insieme ai finanzieri del Comando Provinciale e segue la sanzione amministrativa di oltre 13mila euro elevata al titolare dell’esercizio, già pagata, per non essersi accertato dell’età dei ragazzi, tramite il controllo dei documenti di identità, e per aver loro consentito la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minorenni nella sala scommesse, 13mila euro di multa e dodici giorni di chiusura

