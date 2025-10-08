Minenna va assolto L’arringa dei suoi difensori

Il processo per la ‘ truffa delle mascherine ’ compiuta ai danni dell’ Ausl Romagna nel 2020, all’inizio della pandemia, che si sta svolgendo col rito abbreviato (quindi a porte chiuse) davanti al giudice per l’udienza preliminare Ilaria Rosati, volge alla conclusione. Dopo che il pubblico ministero Laura Brunelli aveva chiesto la condanna dei tre imputati rimasti in giudizio (2 anni e 4 mesi per Salvatore Minenna, 1 anno per Gianluca Prati e 2 anni per Sergio Covato), ieri sono iniziate le arringhe degli avvocati difensori. L’intera udienza di ieri è stata dedicata agli avvocati difensori di Salvatore Minenna, 53 anni, che all’epoca dei fatti era direttore generale dell’ Agenzia delle Dogane, avvocati Vittorio Manes di Bologna e Gianluca Tognozzi di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

