Mindhunter – Stagione 2 | spiegazione del finale del BTK Killer e come ha preparato il terreno per la terza stagione

Il finale della seconda stagione di Mindhunter sembrava promettere una terza stagione esplosiva prima che la serie venisse cancellata. Il dramma poliziesco di Netflix era una delle migliori serie investigative di tutti i tempi, ma è stato criminalmente sottovalutato, portando a una conclusione anticipata. La serie è basata sull’omonimo libro di John Douglas e Mark Olshaker, che documentava la nascita del profiling criminale all’FBI. Mindhunter presentava diversi serial killer, ma era una serie insolita rispetto alla maggior parte dei polizieschi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it