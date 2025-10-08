Minacciata di morte? Ecco cosa devi fare! Augias senza freni contro la Meloni

Durante l’ultima puntata di DiMartedì, Corrado Augias ha scatenato un acceso dibattito attorno alle reazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle minacce ricevute. In un passaggio netto e provocatorio, lo scrittore e giornalista ha affermato che la premier «non deve andare da Vespa a denunciare, deve andare alla Digos », aggiungendo che «va da Vespa perché uno degli aspetti della sua personalità è il vittimismo ». Leggi anche: Bruno Vespa, scritta shock nell’ascensore: panico in Rai Le sue parole hanno riaperto la discussione sul confine tra diritto alla sicurezza e strategia comunicativa in politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Minacciata di morte? Ecco cosa devi fare!”. Augias senza freni contro la Meloni

