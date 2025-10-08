Minaccia il suo ex con un coltello | denunciata Asia Vitale vittima dello stupro di Palermo La sua legale lascia l’incarico
I carabinieri della stazione di Muggiò (Monza) hanno denunciato Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico, avvenuto nel luglio 2023. Asia, con un vissuto personale particolare alle spalle, è oggi ventunenne. Dopo la violenza di cui fu vittima e sui sono state confermate delle condanne uscì allo scoperto, raccontando sui giornali e in tv cosa aveva passato. Adesso però è stata denunciata perché avrebbe minacciato l’ex con un coltello, un’arma che la giovane teneva nascosta nello zaino, mentre avrebbe inseguito il ragazzo per strada. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: minaccia - coltello
Armato di ascia e coltello minaccia un gruppo di giovani
Paura sul bus, barman ubriaco minaccia l’autista armato di coltello: “Mi devi portare al mare”
Teme che lo riportino in carcere e minaccia di uccidersi con un coltello: 25enne disarmato con un taser
https://www.ondatv.tv/cronaca/punta-coltello-contro-la-moglie-e-minaccia-di-bruciarle-la-casa-a-giudizio-42enne/ punta coltello contro la moglie e minaccia di bruciare la casa. Va a giudizio - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia di morte la titolare di un ristorante con un coltello da cucina, arrestato - X Vai su X
Vittima di stupro minaccia l’ex con un coltello, denunciata, l’avvocato lascia l’incarico - Ha rincorso e minacciato con il coltello il suo ex e per questa ragione è stata denunciata dai carabinieri. Segnala blogsicilia.it
Minaccia il suo ex con un coltello: denunciata Asia Vitale, vittima dello stupro di Palermo. La sua legale lascia l’incarico - La sua legale molla: «Da lei comportamenti violenti» L'articolo Minaccia ... msn.com scrive