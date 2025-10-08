Minaccia il suo ex con un coltello | denunciata Asia Vitale vittima dello stupro di Palermo La sua legale lascia l’incarico

I carabinieri della stazione di Muggiò (Monza) hanno denunciato Asia Vitale, la ragazza di Palermo vittima di un brutale stupro di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico, avvenuto nel luglio 2023. Asia, con un vissuto personale particolare alle spalle, è oggi ventunenne. Dopo la violenza di cui fu vittima e sui sono state confermate delle condanne uscì allo scoperto, raccontando sui giornali e in tv cosa aveva passato. Adesso però è stata denunciata perché avrebbe minacciato l’ex con un coltello, un’arma che la giovane teneva nascosta nello zaino, mentre avrebbe inseguito il ragazzo per strada. 🔗 Leggi su Open.online