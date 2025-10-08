Minaccia di suicidarsi | all' arrivo dei soccorsi aggredisce gli operatori del 118

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova aggressione ai danni del personale del 118. Questa mattina, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, l’auto medica di Varcaturo e l’ambulanza “India Marano 02” sono state allertate per un intervento urgente in via Santa Maria a Cubito, nel parco Simioli di Qualiano, dove una donna minacciava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

minaccia - suicidarsi

