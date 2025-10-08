Minacce e l’obbligo di dormire in videochiamata | divieto di avvicinamento a Montesarchio
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e contestuale divieto di dimora nel comune di Montesarchio, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento. Il destinatario del provvedimento è un cittadino italiano, residente nel napoletano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori, rapina e lesione aggravate nei confronti della ex fidanzata. In particolare – secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice – che l’indagato, animato da intensa gelosia, poneva in essere ai danni della p. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: minacce - obbligo
Minacce e violenze dopo il sequestro dell'auto: scatta l'obbligo di presentazione per un giovane dello Zen
San Felice Circeo, 32enne arrestato per minacce e resistenza ai Carabinieri Durante una lite in casa ha aggredito i militari con una bottiglia di vetro: convalidato l’arresto, scatta l’obbligo di firma Nella notte appena trascorsa i Carabinieri… - X Vai su X
#Meloni: il clima è molto imbarbarito, non conto più le minacce di morte - facebook.com Vai su Facebook