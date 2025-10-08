Minacce e l’obbligo di dormire in videochiamata | divieto di avvicinamento a Montesarchio

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna i militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e contestuale divieto di dimora nel comune di Montesarchio, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento. Il destinatario del provvedimento è un cittadino italiano, residente nel napoletano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori, rapina e lesione aggravate nei confronti della ex fidanzata. In particolare – secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice – che l’indagato, animato da intensa gelosia,   poneva in essere ai danni della p. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

minacce e l8217obbligo di dormire in videochiamata divieto di avvicinamento a montesarchio

© Anteprima24.it - Minacce e l’obbligo di dormire in videochiamata: divieto di avvicinamento a Montesarchio

In questa notizia si parla di: minacce - obbligo

Minacce e violenze dopo il sequestro dell'auto: scatta l'obbligo di presentazione per un giovane dello Zen

Cerca Video su questo argomento: Minacce L8217obbligo Dormire Videochiamata