Il Napoli è costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. L’ultimo ad aver accusato un problema, in ordine cronologico, è stato Vanja Milinkovic Savic. Il Napoli ha vinto nell’ultimo match casalingo contro il Genoa, ma Antonio Conte ha dovuto fare i conti con alcune problematiche importanti. Prima gli infortuni di Lobotka e Politano, poi quello di Vanja Milinkovic Savic che non scenderà in campo con la Serbia per i rispettivi impegni. Le condizioni dell’estremo difensore, però, sono già molto chiare e il club azzurro avrebbe già preso una decisione in vista del rientro dalla sosta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milinkovic Savic out? La verità sulle sue condizioni: decisione già presa in vista del Torino