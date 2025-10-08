milano statale occupata con cartello sbirri morti

"No foto, no video" intima il cartello appeso all'ingresso dell'Università Statale di Milano occupata. Studenti e professori non potranno andare a lezione. Le nostre telecamere non sono potute entrare, ma qualcuno ci ha mandato la foto del cartello appeso davanti al bar: "Birre 2 euro, sbirri morti 3 euro". "La scritta contro i poliziotti nell'ateneo rappresenta un intollerabile insulto alle forze dell'ordine. L'università va sgomberata da questi delinquenti" dice Silvia Sardone. "Forse spiacevole, ma è un altro modo di chiamare il Campari". Solo incomprensione o semplice goliardia? Per gli occupanti si tratterebbe di questo, ma gli altri studenti che abbiamo intervistato non risulta che "sbirri morti" sia un aperitivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

