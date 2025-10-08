Milano Statale occupata con cartello Sbirri morti
"No foto, no video" intima il cartello appeso all'ingresso dell'Università Statale di Milano occupata. Studenti e professori non potranno andare a lezione. Le nostre telecamere non sono potute entrare, ma qualcuno ci ha mandato la foto del cartello appeso davanti al bar: "Birre 2 euro, sbirri morti 3 euro". "La scritta contro i poliziotti nell'ateneo rappresenta un intollerabile insulto alle forze dell'ordine. L'università va sgomberata da questi delinquenti" dice Silvia Sardone. "Forse spiacevole, ma è un altro modo di chiamare il Campari". Solo incomprensione o semplice goliardia? Per gli occupanti si tratterebbe di questo, ma gli altri studenti che abbiamo intervistato non risulta che "sbirri morti" sia un aperitivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Statale ancora occupata, ma le lezioni ci saranno. Al bar 'sbirri morti a 3 euro', Lega: "Uno scempio" - Continua l'occupazione della sede di Scienze politiche dell'ateneo di Milano, in via Conservatorio ... Come scrive milanotoday.it
Milano, ancora occupata la facoltà di Scienze politiche della Statale: studenti in assemblea - Gli occupanti hanno detto di voler rimanere “per alcuni giorni” per protestare contro quella che hanno definito “l’accademia del genocidio” ... Si legge su rainews.it