Milano fa il pienone Roma raddoppia | il 2025 di Damiano David

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha risposto in massa: l’Unipol Forum è andato esaurito per il debutto italiano del World Tour 2025 di Damiano David. Ora l’attesa corre verso Roma, dove il Palazzo dello Sport si prepara a due serate consecutive, sabato 11 e domenica 12 ottobre, entrambe a capienza piena e cariche di aspettative. Un trionfo che accende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano fa il pienone roma raddoppia il 2025 di damiano david

© Sbircialanotizia.it - Milano fa il pienone, Roma raddoppia: il 2025 di Damiano David

In questa notizia si parla di: milano - pienone

Cerca Video su questo argomento: Milano Fa Pienone Roma