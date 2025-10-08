Milano fa il pienone Roma raddoppia | il 2025 di Damiano David
Milano ha risposto in massa: l’Unipol Forum è andato esaurito per il debutto italiano del World Tour 2025 di Damiano David. Ora l’attesa corre verso Roma, dove il Palazzo dello Sport si prepara a due serate consecutive, sabato 11 e domenica 12 ottobre, entrambe a capienza piena e cariche di aspettative. Un trionfo che accende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Alcune immagini della bellissima serata di ieri alla Biblioteca Venezia di Milano. C'era il pienone e i miei miraggi si sono sprigionati sullo schermo, nell'aria e nella fantasia delle persone. Grazie ai simpaticissimi bibliotecari, a Liliana Scoccimarro e Tina Scopa
Tutti pazzi per Richard HTT. Pienone al Milano Comics and Games di Malpensafiere