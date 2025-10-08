Milano Cortina 2026 fratelli Cobianchi ultras della Lazio indagati per tentata estorsione in appalti Olimpiadi | Qui comandiamo noi

Il quadro delineato dagli inquirenti è quello di un gruppo criminale che mirava al controllo dei locali della movida cortinese, imponendo eventi, PR e buttafuori compiacenti attraverso una società di copertura con sede a Roma “Questa è Cortina, qui comandiamo noi”. Con queste parole, i fratel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano Cortina 2026, fratelli Cobianchi ultras della Lazio indagati per tentata estorsione in appalti Olimpiadi: “Qui comandiamo noi”

