Milano-Cortina 2026 cercano di infiltrarsi negli appalti | tre arresti

Un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia ha portato alla luce un presunto piano per infiltrarsi negli appalti legati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’operazione ha condotto all’arresto di tre persone e a perquisizioni nei confronti di altre quattro. Le accuse riguardano «estorsione» aggravata dal « metodo mafioso », con l’obiettivo di controllare parte dell’economia di Cortina d’Ampezzo sfruttando le opportunità generate dall’evento olimpico. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre, i carabinieri hanno eseguito le misure cautelari: uno dei tre indagati è stato condotto in carcere, un altro agli arresti domiciliari e il terzo sottoposto all’obbligo di dimora nella Capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

