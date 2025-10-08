Milano-Cortina 2026 arrestate tre persone | tentavano di infiltrarsi negli appalti

A Cortina d’Ampezzo (BL) e a Roma, i Carabinieri della Compagnia di Cortina d’Ampezzo, supportati da quelli dei Nuclei Investigativi di Belluno e della Capitale, sotto il coordinamento della Procura di Venezia, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Venezia, su richiesta di quella DDA, a carico di 3 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, di “estorsione” aggravata dal “metodo mafioso”. L’indagine ha consentito di accertare lo spessore criminale di 2 fratelli provenienti dalla Capitale, con precedenti di polizia, militanti nella frangia degli “Irriducibili” degli ultras della S. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, arrestate tre persone: tentavano di infiltrarsi negli appalti

