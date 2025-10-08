Milan le parole di Bartesaghi | Punto di riferimento? Era Theo ora non c’è più e magari guardo un po’ più verso di lui

Milan, le dichiarazioni di Bartesaghi: «Punto di riferimento? Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più verso di lui». Le parole Davide Bartesaghi, esterno del Milan e della Nazionale Under 21, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset. Ecco le sue parole: PAROLE – «La sto vivendo bene, sereno e con la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, le parole di Bartesaghi: «Punto di riferimento? Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più verso di lui»

In questa notizia si parla di: milan - parole

Calciomercato Milan, i ‘dubbi’ di Pellegatti sull’arrivo di Vlahovic: le sue parole

Calciomercato Milan, Pellegatti preoccupato per Jashari: le sue parole

Calciomercato, Jashari al Milan? Le importanti parole del tecnico del Bruges

?Rabiot: "Modric lascia senza parole ma io lascerò il segno. Milan-Como in Australia pura follia" - facebook.com Vai su Facebook

Le parole in esclusiva del presidente del #Milan Club di Perth in vista della gara contro il #Como in Australia il prossimo febbraio - X Vai su X

Bartesaghi a Sport Mediaset dal ritiro con l’Italia U21: le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero - Segui le ultimissime sul club rossonero La crescita di Davide Bartesaghi, il giovane esterno del Milan e della Nazionale ... milannews24.com scrive

Milan, Bartesaghi svela: “Da quando Theo è andato via, sto studiando Spinazzola" - Il giocatore ha così parlato ai microfoni di Mediaset: "La sto vivendo bene, sereno e con la ... Da tuttonapoli.net