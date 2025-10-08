Milan l’annuncio su Leao è netto | cresce l’ansia tra i tifosi

Il Milan continua ad aspettare Rafa Leao ma l’annuncio dall’interno che è arrivato questa mattina è stato netto: i dettagli. Rafael Leao al Milan può fare la vera differenza. L’ha dimostrato in passato e tutto l’ambiente, in questa nuova stagione in corso, si aspetta tanto da lui. Sicuramente più di quanto fatto vedere contro la Juventus in cui ha sprecato chance importanti. Non c’è più tempo da perdere: al netto dell’infortunio che lo ha tenuto out per diverse settimane all’inizio della stagione, ora Leao deve dare di più. L’ansia tra i tifosi cresce perché la paura è che di base possa esserci una ‘non voglia’ e, in tal senso, l’annuncio arrivato è stato decisamente netto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

