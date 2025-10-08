Milan l’annuncio su Leao è netto | cresce l’ansia tra i tifosi
Il Milan continua ad aspettare Rafa Leao ma l’annuncio dall’interno che è arrivato questa mattina è stato netto: i dettagli. Rafael Leao al Milan può fare la vera differenza. L’ha dimostrato in passato e tutto l’ambiente, in questa nuova stagione in corso, si aspetta tanto da lui. Sicuramente più di quanto fatto vedere contro la Juventus in cui ha sprecato chance importanti. Non c’è più tempo da perdere: al netto dell’infortunio che lo ha tenuto out per diverse settimane all’inizio della stagione, ora Leao deve dare di più. L’ansia tra i tifosi cresce perché la paura è che di base possa esserci una ‘non voglia’ e, in tal senso, l’annuncio arrivato è stato decisamente netto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: milan - annuncio
Xhaka gela Juventus e Milan: l’annuncio dell’agente non lascia più dubbi
Vlahovic al Milan? L’annuncio che non lascia dubbi
Milan, arriva l’annuncio più atteso: è già in volo!
L’annuncio arriva dopo la riunione del Comitato Esecutivo tenutasi lo scorso mese a Tirana #Milan - X Vai su X
Infortunati Milan Importante annuncio in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri e Leao sorprendono il Liverpool in contropiede: che poker! - FINE PRIMO TEMPO: Milan ancora con il baricentro basso ma molto più pericoloso rispetto all'amichevole con l'Arsenal grazie alle numerose ripartenze 45° OCCASIONE MILAN: Allison si supera sulla ... Lo riporta tuttosport.com
Ahi Milan, per Leao elongazione al polpaccio: niente Cremonese, a rischio anche il Lecce - Leao si era fatto male in occasione del gol al Bari, a cui aveva segnato di testa. Come scrive gazzetta.it