Milan Fashion Luxury Trip moda e creatività tra sogno e passerella
. L’evento che ha trasformato la passerella in un’esperienza coinvolgente di alta moda, spettacolo e performance artistiche, rendendo la serata memorabile tra lusso e creatività. L’arte della moda prende vita. Milan Fashion Luxury Trip ph press Una serata di raffinatezza, spettacolo e glamour ha animato il Milan Fashion Luxury Trip, organizzata da Ester Uggiosi per U&G Luxury Events. La location esclusiva ha accolto ospiti e marchi in un’atmosfera elegante, trasformando la sfilata in un viaggio sensoriale nella moda contemporanea. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: milan - fashion
In occasione della Milan Fashion Week, apre la mostra "Giorgio Armani. Milano per amore" centocinquanta abiti d'archivio tracciano l'evoluzione del brand.
Milano Fashion Official 5 Ed 27 28 Settembre 2025 I pilastri della MILANO FASHION OFFICIAL @elisabetta_delmedico @starchild_new_styles - facebook.com Vai su Facebook
Milano Fashion Week Event: MilanoFashionDay Venue: Galleria Vittorio Emanuelle Model: @MarijaSekulic Designer: Victoria Carbone Org: Tonino Galli Hairstyle: Yovana Coronel Make Up: Graziella Sacheli #milanofashionweek #milano #mfw #milanofashio - X Vai su X
Beauty and Luxury lancia BornToStandOut alla Milan Fashion Week - Un marchio coreano di profumeria di nicchia che nasce nel 2022 con un manifesto di ribellione agli standard, a difesa di una mente libera. Riporta milanofinanza.it
Milan Fashion Week opens amid luxury sector woes - People walk past the Gucci boutique in Via Monte Napoleone, a famous upscale shopping street in Milan, on April 9, 2024. Scrive thelocal.it