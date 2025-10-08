Milan confronto tra Allegri e Leão dopo la Juve | Devi darti una svegliata Ma nessuna frizione nello spogliatoio

Non è stata una serata semplice per il Milan, né per Rafael Leão. Il big match contro la Juventus, chiuso sullo 0-0, ha lasciato nello spogliatoio rossonero un misto di tensione, rammarico e autocritica. Tra i protagonisti del confronto post-partita, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati proprio Massimiliano Allegri e il numero 10 portoghese. Il tecnico livornese, da poche settimane sulla panchina del Diavolo, non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte e atteggiamenti dell’attaccante durante la gara. In un momento di frustrazione condivisa per le occasioni sprecate – in particolare quelle di Leão davanti a Di Gregorio e il rigore fallito da Pulisic – Allegri avrebbe usato toni chiari, diretti, senza giri di parole. 🔗 Leggi su Milanzone.it

