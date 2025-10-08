Milan confronto tra Allegri e Leão dopo la Juve | Devi darti una svegliata Ma nessuna frizione nello spogliatoio
Non è stata una serata semplice per il Milan, né per Rafael Leão. Il big match contro la Juventus, chiuso sullo 0-0, ha lasciato nello spogliatoio rossonero un misto di tensione, rammarico e autocritica. Tra i protagonisti del confronto post-partita, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati proprio Massimiliano Allegri e il numero 10 portoghese. Il tecnico livornese, da poche settimane sulla panchina del Diavolo, non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte e atteggiamenti dell’attaccante durante la gara. In un momento di frustrazione condivisa per le occasioni sprecate – in particolare quelle di Leão davanti a Di Gregorio e il rigore fallito da Pulisic – Allegri avrebbe usato toni chiari, diretti, senza giri di parole. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - confronto
Vlahovic Milan: nuovi contatti nelle scorse ore, la Juve vuole arrivare presto ad una conclusione. Posizioni a confronto, ecco cosa emerge dalla trattativa
Vlahovic Juve: è una vera partita a scacchi col Milan. Due idee a confronto che (per ora) non trovano soluzione, gli ultimissimi sviluppi rivelano questo scenario
Milan, ora hai il miglior centrocampo in Serie A? Il confronto con gli altri top club
#milan #SempreMilan #JuventusMilan Sky: "Confronto vivace tra #Allegri e #Leao". Nessun litigio: ecco i dettagli - X Vai su X
Durante la sosta, in tv analizzano il rendimento delle squadre di Serie A, mettendo a confronto le difese di Milan e Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Confronto Allegri-Leao: non ci sono casi. La nostra ricostruzione - Nel corso della mattinata, è emersa la notizia sul sito della Gazzetta dello Sport, di un “cazziatone” di Massimiliano Allegri nei confronti di Rafael Leao nel post ... Come scrive milannews.it
Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Segnala sport.sky.it