Milan-Como non si tocca l’ad della Lega Calcio De Siervo esplode contro Rabiot | Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna

Spesso ci si lamenta delle dichiarazioni troppo democristiane dei calciatori. Ma appena qualcuno di loro prova a esprimere un parere, ecco arrivare subito i potenti del pallone a zittirli. L’ultimo caso riguarda Milan – Como, la partita di Serie A che si giocherà a Perth, in Australia, il prossimo 7-8 febbraio. Per alcuni è una follia, per altri un’opportunità economica e di marketing. Il centrocampista francese del Milan, Adrien Rabiot, ha provato a dire la sua dal ritiro della Francia. Apriti cielo. È arrivata subito la replica dell’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo: ” Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como non si tocca, l’ad della Lega Calcio De Siervo esplode contro Rabiot: “Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna”

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

De Siervo, ad Lega Serie A: "Milan-Como all'estero per rafforzare il campionato" #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanComo #DeSiervo - X Vai su X

Rabiot si è espresso senza filtri nella decisione di giocare Milan-Como in Australia Le parole del centrocampista francese. - facebook.com Vai su Facebook

Perché Milan-Como si gioca in Australia e cosa manca per l’ufficialità (ma è solo una formalità) - Perché questa decisione e cosa manca per il sì definitivo. Secondo milanlive.it

Milan-Como a Perth: come si inserisce questa lunga trasferta nel calendario rossonero? Il nodo dell'eventuale quarto di Coppa Italia - Dopo aver strappato il via libera della UEFA, che era l'ostacolo più complicato da superare, manca ora solo l'ok della FIFA e della Federcalcio australiana che sulla carta ... milannews.it scrive