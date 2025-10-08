Milan-Como in Australia svelate cifre e premi | 12 milioni di investimento e ripartizione record per i club Una prima volta storica per la Serie A

Il calcio italiano entra in una nuova era. Per la prima volta nella storia, una partita di Serie A si disputerà fuori dall’Europa. Il match tra Milan e Como, valido per la ventiquattresima giornata di campionato, si giocherà a Perth, in Australia, nel febbraio 2026. La decisione, resa ufficiale dopo il via libera della UEFA, nasce dall’indisponibilità dello stadio Giuseppe Meazza, che in quei mesi sarà occupato dal Comitato Olimpico per le attività legate alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ma dietro questa necessità logistica si nasconde un’operazione molto più ampia: un progetto di espansione internazionale della Serie A, pensato per proiettare il campionato italiano su mercati finora poco esplorati e potenzialmente decisivi per la crescita economica e mediatica del movimento. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Como in Australia, svelate cifre e premi: 12 milioni di investimento e ripartizione record per i club. Una prima volta storica per la Serie A

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

De Siervo, ad Lega Serie A: "Milan-Como all'estero per rafforzare il campionato" #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanComo #DeSiervo - X Vai su X

Rabiot si è espresso senza filtri nella decisione di giocare Milan-Como in Australia Le parole del centrocampista francese. - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Como in Australia: cifre, costi e cosa guadagna davvero il club rossonero - La sfida di Serie A si giocherà oltreoceano, quali sono le cifre e i costi di questa decisione: tutti i dettagli. Riporta spaziomilan.it

Catania, Pelligra svela i suoi sogni al Corriere della Sera: “Serie A e Coppe Europee. E vi dico perché ho scelto gli etnei…” - Il patron del Catania ha parlato anche della sua squadra, dei suoi sogni, dei suoi obiettivi: “sono molto fiducioso, siamo terzi ... Si legge su strettoweb.com