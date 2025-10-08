Milan-Como a Perth Ordine | Una stortura alla regolarità del campionato
Si è scatenato un grande dibattito intorno alla decisione di giocare Milan-Como a Perth. Il commento di Franco Ordine su 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - como
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
A febbraio 2026 Milan e Como giocheranno a Perth, in Australia. La Lega Serie A lo definisce un esperimento, la Uefa una deroga concessa «con riluttanza». È il primo match di campionato italiano disputato fuori dall’Europa, giustificato dall’indisponibilità di - X Vai su X
?Rabiot: "Modric lascia senza parole ma io lascerò il segno. Milan-Como in Australia pura follia" - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como a Perth. Ordine: "Danno tecnico in particolare per i rossoneri" - Como che si giocherà a Perth, in Australia: "Il danno gigantesco allora è squisitamente tecnico. Scrive milannews.it
Milan-Como a Perth: quanto costa la trasferta, che succede agli abbonati, tutte le info - Como a Perth: motivi, costi, rimborsi abbonati e i nodi di calendario legati alla Coppa Italia ... Come scrive sport.virgilio.it