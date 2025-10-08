Milan-Como a Perth De Siervo replica a Rabiot | Abbia più rispetto dei milioni che guadagna
L'ad di Lega dopo le parole del centrocampista rossonero ("Folle giocare là"): "Si scorda che è pagato per giocare a calcio, dovrebbe assecondare maggiormente il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
