Milan-Como a Perth De Siervo replica a Rabiot | Abbia più rispetto dei milioni che guadagna

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ad di Lega dopo le parole del centrocampista rossonero ("Folle giocare là"): "Si scorda che è pagato per giocare a calcio, dovrebbe assecondare maggiormente il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan como a perth de siervo replica a rabiot abbia pi249 rispetto dei milioni che guadagna

© Gazzetta.it - Milan-Como a Perth, De Siervo replica a Rabiot: "Abbia più rispetto dei milioni che guadagna"

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

milan como perth deDe Siervo contro Rabiot su Milan-Como in Australia: “Guadagna milioni, rispetti chi lo paga” - L'AD della Serie A censura le obiezioni del calciatore del Milan sull'opportunità di giocare all'estero il match di campionato ... Si legge su fanpage.it

De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo" - Prima dell'Assemblea odierna a Roma, l'ad Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche di Milan- Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Perth De