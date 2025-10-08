Milan cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerry Cardinale | c' è l' ok dal CdM

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procedura a favore del proprietario del club rossonero è stata avviata su proposta dei ministri Piantedosi e Nordio per "l'impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport" date dal fondatore di RedBird. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

