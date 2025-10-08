Milan Allegri attacca Leao Rabiot avverte Ibrahimovic ‘svela’ il suo ruolo Bartesaghi e Theo …
Milan, la rivelazione di Gazzetta su Leao e Allegri. Le parole di Rabiot, Ibrahimovic e Bartesaghi. Ecco le top news del 8 ottobre 2025 di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”
Pippo Pancaro: “Allegri al Milan una garanzia. Lazio? Handicap pesante”
Allegri attacca Leao nello spogliatoio dopo Juventus-Milan: “devi dare di più sennò resti fuori” - Secondo La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe già messo le cose in chiaro con Rafael Leao: "se non svolta, sta fuori". Segnala ilnapolista.it
Allegri infuriato negli spogliatoi con Rafael Leao dopo Juventus-Milan: cosa è successo - Max Allegri striglia Rafa Leao negli spogliatoio dopo Juve- Riporta fanpage.it