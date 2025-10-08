Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato a 'Tuttosport': il momento del Milan e non solo. Ecco le sue parole su Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Albertini su Leao: “Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la …”