Migranti nel mirino | Trump li respinge il Papa li difende

Papa Leone XIV e Donald Trump "Chi dice di essere contrario all'aborto ma favorevole alla pena di morte non è realmente pro-vita. Allo stesso modo, qualcuno che dice di essere contrario all'aborto ma d'accordo con il trattamento disumano riservato agli immigrati che si trovano negli Stati Uniti, non so se sia pro-vita". Così Papa Leone XIV mentre parlava con alcuni giornalisti recentemente. Il Papa è ritornato al tema dei migranti durante la Messa per il Giubileo del Mondo Missionario e dei Migranti dichiarando che "quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro. non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione".

Ego e cabaret. Trump demolisce Onu e Ue, demonizza migranti e green - Lunghissimo discorso all’assemblea generale delle Nazioni Unite, incentrato sull'età dell'oro degli Usa e su quelli che descrive come i grandi mali del mondo: ... Lo riporta huffingtonpost.it

Usa, Casa Bianca respinge critiche Papa su trattamento migranti - "Respingo l'idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano, questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile", ha ... Riporta tg24.sky.it