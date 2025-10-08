Migranti nave Sea Watch verso La Spezia | 79 a bordo
Arriverà in porto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre la nave ong ’Sea Watch 5’ con a bordo 79 migranti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La Spezia, in arrivo la nave Sea Watch 5 con a bordo 79 migranti - A bordo, secondo l’informativa diffusa dalla Prefettura, ci sono 79 migranti che «verranno ripartiti fra le province della ... Riporta ilsecoloxix.it
Il porto accoglie una nave di migranti - Arriverà in porto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre la nave ong ’Sea Watch 5’ con a bordo 79 migranti. Si legge su msn.com