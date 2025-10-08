Migranti illegittimo il fermo di Piantedosi a Mediterranea Fratoianni | Governare non è violare la legge
Il Tribunale di Trapani ha sospeso il fermo amministrativo della Nave Mediterranea della ong Mediterranea Saving Humans, pronunciandosi sul ricorso presentato dal comandante e dall’armatore della nave umanitaria contro i 60 giorni di stop e i 10mila euro di multa decisi dal ministero dell’Interno dopo che, lo scorso 23 agosto, la nave si era rifiutata di raggiungere il porto di Genova, assegnato per lo sbarco di 10 persone soccorse al largo della Libia, facendo invece rotta su Trapani “visto il peggioramento delle condizioni psicofisiche delle dieci persone soccorse”. “La giudice Federica Emanuela Lipari ha accolto il ricorso cautelare e ha deciso la sospensione della detenzione della nave”, spiega in una nota la ong, sottolineando che il Tribunale, in attesa di pronunciarsi sul merito complessivo della vicenda, “censura l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo della quantificazione della sanzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: migranti - illegittimo
Migranti: Fratoianni, 'fermo nave Mediterranea da parte governo è illegittimo'
Prometteva falsamente un "blocco navale subito" invece gli sbarchi di migranti aumentano rispetto all'anno scorso, anche nel mese di settembre. E il blocco navale illegale lo ha fatto Israele contro gli italiani della Flotilla a Gaza, senza una mezza condanna di - X Vai su X
Sapevi che in Egitto c'è un mercato molto proficuo? È quello degli organi delle persone migranti. “In Egitto, se sei nera e ti ammali gravemente hai due possibilità: o muori in strada o muori in ospedale. A noi migranti in ospedale rubano gli organi. Io - facebook.com Vai su Facebook
Migranti: Fratoianni, 'fermo nave Mediterranea da parte governo è illegittimo' - "Quindi il fermo di Nave Mediterranea deciso dal governo Meloni è stato illegittimo: noi ne siamo stati sempre convinti, ora lo dice anche un tribunale della Repubblica. Secondo iltempo.it
Il tribunale di Trapani smentisce il decreto Piantedosi sul fermo di Mediterranea: «Ha tutelato le persone tratte in salvo» - Il Viminale aveva imposto il fermo amministrativo della nave per 60 giorni e una multa da 10 mila euro lo scorso 23 agosto. Lo riporta editorialedomani.it