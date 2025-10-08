Migranti | Fratoianni ' fermo nave Mediterranea da parte governo è illegittimo'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Quindi il fermo di Nave Mediterranea deciso dal governo Meloni è stato illegittimo: noi ne siamo stati sempre convinti, ora lo dice anche un tribunale della Repubblica. Immagino che dalle parti di Palazzo Chigi, con Meloni, Salvini e Piantedosi urleranno ancora una volta alle toghe rosse, e a fantomatici quanto irreali complotti. Non capendo che non si governa con la propaganda sulla pelle delle persone o di naufraghi". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Non capendo che pur essendo al governo - prosegue il leader di SI - non possono continuamente violare la legge e il diritto internazionale.

Mediterranea, sospeso fermo nave a Trapani - Il tribunale di Trapani si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal comandante e dall'armatore della nave Mediterranea, della omonima ong: ha accolto il ricorso e ha deciso la sospensione del ...