Michele Placido sul set con Il giudice e i suoi assassini | trama e cast

Sono iniziate le riprese della fiction Rai Il giudice e i suoi assassini con la regia di Michele Placido. La storia racconta la vita di Rosario Livatino uomo che combatté la mafia e per la quale perse la vita il 21 settembre 1990. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michele Placido sul set con Il giudice e i suoi assassini: trama e cast

In questa notizia si parla di: michele - placido

"Eterno visionario": proiezione in piazza del film di Michele Placido per gli 80 anni di Matteo Collura

Addio Pippo Baudo, Michele Placido alla camera ardente: Amava molto la Rai, parlava sempre di futuro – Il video

Pippo Baudo, video interviste Valeria Marini, Michele Placido, Fiordaliso, Maurizio Mattioli, camera ardente

NARO DIVENTA SET CINEMATOGRAFICO: RIPRESE DELLA SERIE TV “IL GIUDICE E I SUOI ASSASSINI” DIRETTA DA MICHELE PLACIDO Naro, 8 ottobre 2025 – La Città di Naro si trasforma ancora una volta in un set cinematografico. Domani, martedì 8 o - facebook.com Vai su Facebook

Michele Placido ricorda il compagno di scena e l'amico Remo Girone: «Aveva una capacità attoriale straordinaria» - X Vai su X

Il giudice e i suoi assassini: la miniserie Rai di Michele Placido su Rosario Livatino - Al via le riprese de Il giudice e i suoi assassini, la miniserie Rai diretta da Michele Placido sulla vita del giudice Rosario Livatino. Secondo agrpress.it

Il giudice e i suoi assassini, al via le riprese della miniserie - Il giudice e i suoi assassini, miniserie Rai diretta da Michele Placido: la trama, le anticipazioni, il cast e le curiosità. Lo riporta tvserial.it