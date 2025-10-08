Michele Placido racconta Livatino | entrano nel vivo le riprese de Il giudice e i suoi assassini
Sono entrate nel vivo le riprese della miniserie per Rai 1 “Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido e scritta insieme ad Angelo Pasquini e Fidel Signorile. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production, prodotta da Federica Luna Vincenti con il contributo del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
“Il giudice i suoi assassini”, al via a Naro le riprese della fiction di Michele Placido su Livatino - Michele Placido debutta alla regia di una fiction Rai con Il giudice e i suoi assassini, miniserie che racconta la vita e il sacrificio di Rosario Livatino, giovane magistrato agrigentino ... canicattiweb.com scrive
“Il giudice i suoi assassini”, al via le riprese della fiction di Michele Placido su Livatino - Le riprese, della durata di dieci settimane, coinvolgeranno Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara, Agrigento per finire a Roma ... Scrive grandangoloagrigento.it